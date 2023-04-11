Дом по программе реновации введут в Котловке в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

Дом по программе реновации построят и введут в эксплуатацию в столичном районе Котловка в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время завершено устройство шпунтового ограждения, ведется разработка котлована и монтаж монолитных конструкций подземной части здания", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Односекционную новостройку возведут по адресу Нагорная улица, владение 5А. Ее фасады облицуют фиброцементными панелями цвета молочного шоколада. В здании также предусмотрят подземную парковку.

Дом будет рассчитан на 188 квартир, из которых 144 – однокомнатные, а 28 – двухкомнатные. Две квартиры приспособят для проживания маломобильных граждан.

Первый этаж останется нежилым. Там разместят кладовую для уборочного инвентаря и колясочную. Вход в здание, как и лифтовый холл, выполнят на одном уровне с землей. Подступы к входной группе выполнят из противоскользящей шероховатой плитки.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Во дворе оборудуют зону отдыха, а также детскую и спортивную площадки.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 19 домов, построенных по программе реновации. Их общая жилая площадь составляет 377 тысяч квадратных метров.



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