Дом на 150 квартир в Кузьминках по программе реновации введен в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый дом ввели в эксплуатацию в Кузьминках в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа введена в эксплуатацию 13-я новостройка по программе реновации. Она расположилась по адресу Волгоградский проспект, дом № 155. Планируется, что дом будет передан под заселение до конца текущего года", – сообщил он.

Левкин отметил, что в новые квартиры переедут примерно 260 москвичей, проживающих в Кузьминках. Он уточнил, что всего в доме 150 квартир. В нем оборудованы современные подъезды со сквозным проходом на улицу и внутреннюю территорию, предусмотрены места для консьержа и размещения колясок.

Удобное расположение дома позволит ее новым жителям выезжать на Волгоградский проспект. Недалеко от новостройки есть станция московского метрополитена "Кузьминки".

В здании и на прилегающей территории были созданы все условия для людей с ограниченными возможностями и для родителей с колясками. Рядом с домом обустроили газоны, тротуары и пешеходные дорожки. В рамках проекта построили спортивную и детскую площадки, оборудовали зону отдыха.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за первый квартал 2023 года в эксплуатацию ввели 19 домов, построенных по программе реновации. В них располагаются 6 512 квартир с современными планировками и ремонтом. Жилая площадь составляет 377 тысяч квадратных метров.

Больше всего домов ввели в Южном и Северном административных округах – по четыре новостройки. Две новостройки появились в Донском районе, еще по одной – в Даниловском и Нагатино-Садовниках.



Собянин: с начала года в Москве по программе реновации расселили более 60 домов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!