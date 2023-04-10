Жилые корпуса по программе реновации ввели в эксплуатацию в Солнцеве

Фото: департамент строительства города Москвы

Жилые корпуса для переселения по программе реновации были введены в эксплуатацию в районе Солнцево. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что жилые корпуса переменной этажности, находящиеся на улице Родниковой, владении 5А, соединены подземной стоянкой. Фасады домов сделаны из полимербетонной плитки со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей. Также на них установлены корзины для блоков кондиционеров.

Всего в здании находится 1 044 квартиры, пять из которых были оборудованы для маломобильных граждан города. Во всех квартирах есть остекленные лоджии, заявил Загрутдинов.

Руководитель столичного Депстроя добавил, что в вестибюле жилого дома расположены лифтовой холл, помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. На первых этажах жилых корпусов разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Вход в дома находится на одном уровне с поверхностью земли, чтобы мамы с колясками и маломобильные граждане смогли попасть в подъезд без посторонней помощи.

Здание оснащено системами охраны, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, отметил он.

Загрутдинов сказал, что территория у новостройки была благоустроена. На ней находятся детская, спортивная площадки и площадка для отдыха взрослых.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в столице в рамках реализации программы реновации расселили свыше 60 домов с начала текущего года.

Как отметил градоначальник, за это время построили более 4,5 тысячи квартир. Он напомнил, что с оформлением документации москвичам всегда могут помочь в центрах информирования по переселению.



Собянин: с начала года в Москве по программе реновации расселили более 60 домов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!