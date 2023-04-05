Дом на 340 квартир построят по программе реновации в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации в районе Западное Дегунино на севере столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На месте двух ветхих пятиэтажек 60-х годов постройки появится новый современный многоквартирный дом, состоящий из двух корпусов переменной этажности. Согласно проекту, они будут объединены одноэтажной нежилой частью и одноуровневой подземной автостоянкой", – рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Здание возведут на Коровинском шоссе. Его общая поэтажная площадь составит 35 тысяч квадратных метров, что позволит разместить там 340 квартир, в том числе 224 двухкомнатные и 82 однокомнатные. Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов: в них будут более широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрят поручни.

Фасады новостройки облицуют цветным кирпичом, керамогранитной плиткой и стеклофибробетонными панелями. Подъезды в здании будут сквозными. На первом этаже, помимо комнаты консьержей, оборудуют колясочные и кладовые для уборочного инвентаря. Часть помещений передадут под размещение коммерческим предприятиям.

Прилегающую территорию благоустроят, там уложат газон, высадят деревья и кустарники, оборудуют детскую и спортивную площадки, а также предусмотрят зоны отдыха. Общие помещения дома и его территорию приспособят под требования безбарьерной среды. Планируется установка визуальных и тактильных средств информации, подъезды будут расположены на уровне земли. Во дворе предусмотрят увеличенные парковочные места для удобства маломобильных граждан.

Ранее в Нагатинском Затоне передали под заселение четвертую в этом районе новостройку по программе реновации. В нее переедут свыше 550 жителей трех старых домов, расположенных на той же улице.



Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!