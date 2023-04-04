В Коптеве построят общественно-деловые объекты по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Коптево построят общественно-деловые объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок находится по адресу проезд Черепановых, владение 64.

"В комплексное развитие неэффективно используемого участка площадью 2,1 гектара на севере столицы вблизи ТПУ "Лихоборы" будет инвестировано 2,16 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 265 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

По словам заммэра, создание общественно-деловых объектов позволит трудоустроить более 700 человек. В настоящее время на указанной территории находятся гаражи, автомойка и шиномонтажная мастерская.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Коптеве планируется возвести более 26 тысяч "квадратов" различной недвижимости. В районе будут созданы новые магазины, рестораны и кафе, а также культурно-досуговые учреждения и объекты бытового обслуживания.

"На участке сейчас находится здание пересадочной станции Лихоборы Московского центрального кольца площадью около 4,6 тысячи квадратных метров, которое будет сохранено", – добавил он.

Ранее Ефимов рассказал, что комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны в Черемушках будет вести городской оператор, которым является казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

По словам заммэра, на участке будет построено более 160 тысяч квадратных метров недвижимости, значительную часть которой займут дома по программе реновации.



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