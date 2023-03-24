Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая. Об этом градоначальник рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"На части производственной зоны Павелецкая возведем современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Утвердили проект реорганизации этой территории", – говорится в его публикации.

Как отметил мэр города, здесь появятся новостройки для переселения москвичей по программе реновации. В рамках реализации проекта на территории построят школу на 200 мест и два детских сада на 200 и 175 воспитанников.

Кроме того, здесь обустроят закрытый бассейн, откроют торгово-офисные центры и кафе.

Собянин добавил, что также запланирована реконструкция дорог, открытие разворотной площадки и конечной станции для наземного транспорта. Будет создано около 550 новых рабочих мест.

Ранее градоначальник рассказал о планах сноса домов, расселенных по программе реновации в Москве в этом году. Он отметил, что более 100 жилых зданий будут построены на месте снесенных. В новые квартиры заселятся около 80 тысяч человек, добавил Собянин.



Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

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