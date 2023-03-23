Четыре проекта КРТ планируется реализовать в Бутырском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать в Бутырском районе Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На участках общей площадью 39,46 гектара планируется возвести свыше миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые, социальные и коммунальные объекты. Это позволит создать 10,7 тысячи новых рабочих мест", – отметил заммэра.

По словам Ефимова, планируется развитие бывшей промзоны Огородный проезд общей площадью 36,78 гектара, а также преобразовать территорию площадью 2,68 гектара по адресу улица Милашенкова, владение 2.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Бутырском районе в данный момент на четырех площадках находятся склады, стоянки и автосервисы. Вместо них построят 690 тысяч квадратных метров жилья, включая недвижимость по программе реновации. Также будет возведено более 340 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 22 тысячи "квадратов" коммунальной застройки.

Гаман подчеркнул, что на участках построят школу на 650 учеников и два детских сада на 300 воспитанников. Кроме того, планируется возвести поликлинику, физкультурно-оздоровительные комплексы и центр скалолазания.

Ранее сообщалось, что более миллиона квадратных метров недвижимости построят в Северо-Восточном административном округе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Один из участков, который реорганизуется по программе КРТ, находится в районе Отрадное. Реализацией проекта занимается инвестор в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе на площади 29,17 гектара.

В районах Бабушкинском и Ярославском казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и Московский фонд реновации жилой застройки занимаются реорганизацией территорий в бывших промзонах Свиблово и Северянин площадью 23,45 и 7,18 гектара.



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