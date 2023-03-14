Жилой микрорайон с общественно-деловой инфраструктурой построят в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Солнцево в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий возведут жилой микрорайон с общественно-деловой инфраструктурой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На территории площадью 5,3 гектара запланировано строительство многоквартирных домов по программе реновации. Кроме того, там могут возвести общественно-деловую недвижимость – офисы, магазины, кафе и прочие объекты, где появится более 1,3 тысячи новых рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В реализацию проекта вложат около 6,67 миллиарда рублей. Город при этом будет получать ежегодную прибыль в размере более 420 миллионов рублей.

После реорганизации территории вместо гаражей, автосервиса и автомойки на ней появятся 20,2 тысячи "квадратов" жилья и 48,5 тысячи "квадратов" общественно-деловых объектов. На земельном участке откроются магазины, офисы, ателье, парикмахерские, ФОК и спортивные площадки, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Благодаря реализации проектов в рамках комплексного развития территорий в городе появятся около 550 тысяч новых рабочих мест. Первый договор по программе был заключен в 2020 году на реорганизацию бывшей промзоны Октябрьское поле.

Ранее стало известно, что неэффективно используемый участок реорганизуют в Коптеве. Там построят свыше 117 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе коммерческой, которая позволит создать в городе порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

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