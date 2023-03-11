Неэффективно используемый участок реорганизуют в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столичном районе Коптево проведут комплексное развитие неэффективно используемой территории. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Договор с инвесторами заключен на пять лет... <...> В реорганизацию они вложат более 11 миллиардов рублей, после реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать около 525 миллионов рублей", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что участок площадью 5,2 гектара расположен между между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Там построят свыше 117 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе коммерческой, которая позволит создать в городе порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что суммарная площадь жилой застройки составит почти 67 тысяч квадратных метров, из которых порядка 6,7 тысячи "квадратов" придется на дома по программе реновации.

Также на указанной территории появятся общественные и деловые объекты. Там возведут детский центр развития, спорткомплекс и учебный комплекс для 75 дошкольников и 150 учеников начальных классов.

Ранее стало известно, что Москва договорилась с инвестором о комплексной реорганизации неэффективно используемого участка в районе Соколиная Гора. На территории в районе станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная" возведут в том числе около 250 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.



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