Собянин рассказал как изменились к лучшему за 12 лет Отрадное, Южное и Северное Медведково

Фото: sobyanin.ru

Столичные районы Отрадное, Северное и Южное Медведково в будущем станут еще более привлекательными для москвичей. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин, рассказывая о развитии трех районов за последние 12 лет.

"Отрадное, Южное и Северное Медведково – родной дом для 400 тысяч москвичей. Мы многое сделали для того, чтобы он стал еще более комфортным и уютным", – сообщил мэр.

Для решения транспортной ситуации в районах было запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) со станциями "Владыкино" и "Окружная". Последняя, обратил внимание мэр, стала крупным ТПУ с двумя пересадками – на Люблинско-Дмитровскую линию метро и первый Московский центральный диаметр (МЦД-1).

Помимо прочего, пропускную способность северо-восточного участка МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы удалось увеличить благодаря реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Кроме того, в Медведкове была выполнена реконструкция проезда Шокальского.

Собянин отметил, что в указанной части столицы располагаются несколько природных зон для прогулок и отдыха. На основе крупных природных зон будет сформирован 20-километровый парк "Яуза". На сегодняшний день благоустроено 9 его участков. В 2023 году в работу возьмут еще 2 участка – вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Помимо этого, благоустройство ожидает пространства в пойме Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы и в пойме реки Яузы в парке "Ростокинский акведук".

Работы по благоустройству были организованы в парках "Отрадное", сквере "Северная медведица", квартале, ограниченном улицами Бестужевых, Пестеля и Декабристов, и на других территориях.

Южное Медведково, отметил Собянин, стал одним из первых районов, где стартовала программа реновации. В июне 2018 года жители сносимых пятиэтажек получили квартиры в комфортных новостройках на проезде Дежнева, улицах Полярной, Олонецкой и других.

В настоящее время, уточнил мэр, в Отрадном, Южном и Северном Медведкове на стадии заселения по программе реновации находятся 7 домов. Всего в районах предстоит расселить 18 старых построек, в которых проживают 3,9 тысячи человек.

Помимо этого, в Отрадном и Медведкове за 12 лет построили новый образовательный комплекс, две школы и 11 детских садов. Строительство еще одной школы сейчас идет на улице Полярной.

Вместе с тем на Полярной улице возвели детскую поликлинику, на Алтуфьевском шоссе – стоматологическую клинику. Здание Центра содействия семейному воспитанию "Полярная звезда" капитально отремонтировали, филиал № 1 детской поликлиники № 110 реконструировали.

Для досуга представителей старшего поколения были открыты Центры московского долголетия "Алтуфьевский" и "Отрадное", для оформления необходимых документов – МФЦ на улицах Декабристов и Полярной.

Районы также охватила программа комплексного развития неэффективно используемых территорий. Реорганизация территории № 49 Алтуфьевское шоссе даст городу около 8 тысяч новых рабочих мест, Владыкино – 5,5 тысячи рабочих мест. В границах неэффективно используемого участка № 51 Медведково возведут около 690 тысяч квадратных метров недвижимости. Помимо этого, там построят школу, детский сад и спорткомплекс.

До этого стало известно, что по программе реорганизуют участок на Левобережной улице. В проект планируют инвестировать порядка 6,9 миллиарда рублей. Ежегодно он будет приносить городу почти 134 миллиона рублей.



Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!