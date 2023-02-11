Собянин: на обновленном стадионе "Авангард" москвичи смогут играть в футбол круглый год

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Реконструкция стадиона "Авангард" в столичном районе Перово завершена, 10 новых детских и спортивных площадок откроются уже весной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Обновленный "Авангард" – вновь центр спортивной жизни в Перово. Основные работы по благоустройству завершены. Теперь, благодаря искусственному газону и системе подогрева поля, тренироваться и играть в футбол на стадионе можно круглый год", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, в подтрибунном помещении обустроили раздевалки с душевыми, туалеты и медпункт. Кроме того, на территории стадиона появились скейт-парк, памп-трек, волейбольная и баскетбольная площадки.

Ранее Собянин сообщил, что строительство Дворца спорта в Некрасовке выходит на финальный этап. По его словам, в настоящее время готовность объекта составляет 90%. Собянин пояснил, что в трехэтажном здании, чья площадь превышает 21 тысячу квадратных метров, расположатся 12 функциональных зон.

"Мой район. Навигатор": в Перове отремонтировали стадион "Авангард"

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