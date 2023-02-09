Собянин рассказал о новом оборудовании для детских и спортивных площадок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году Москва приобретет свыше 56,5 тысячи малых архитектурных форм. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Город закупит оборудование для детских и спортивных площадок, уличную мебель через сервисные контракты жизненного цикла. Речь идет о виде партнерского взаимодействия, во время которого производитель в течение семи лет отвечает за техобслуживание продукции.

"Для города такое сотрудничество с бизнесом очень выгодно. Мы получаем качественную продукцию, гарантии и снижаем расходы бюджета", – подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что подобная практика применяется в Москве уже порядка 10 лет. Через контракты жизненного цикла закупают вагоны метро, электробусы, медицинское оборудование и многие другое.

Ранее замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что на окраине Битцевского леса обустроили новую зону отдыха "Место встреч".

До этого на территории находились гаражи. Площадку возвели в рамках реализации проекта по реабилитации природно-исторического парка "Битцевский лес".

Собянин рассказал о планах благоустройства парка "Яуза" на 2023 год

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