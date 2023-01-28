Новые пешеходные маршруты и зоны отдыха создали в парке "Долина реки Химки"

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В парке "Долина реки Химки" на севере Москвы в рамках благоустройства Волоколамского шоссе создали новые зоны отдыха и пешеходные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Основной задачей было сделать пространство более комфортным и функциональным при минимальном воздействии на природу", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Отмечается, что в ходе работ специалисты убрали под землю воздушные кабели, заменили покрытие дорожек, обустроили новые лестницы, добавили элементов освещения, а также привели в порядок подпорные стенки из габионов.

Кроме того, в парке появились зоны отдыха с навесами, четыре новые детские площадки и две спортплощадки с уличными тренажерами.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Царицыно" начался капитальный ремонт музыкального светодинамического фонтана. В ходе работу специалисты заменят насосы и светильники, приведут в порядок парапеты и чашу.



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