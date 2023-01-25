Свыше 56 млн цветов украсят Москву в этом году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2023 году московские улицы, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Уточняется, что традиционно москвичи и гости столицы смогут увидеть клумбы на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

"Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Также отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастят более 150 видов цветов. Самые популярные из них – петунии и бегонии, так как они долго цветут и хорошо переносят резкие изменения погоды.

Ранее Сергей Собянин ознакомился с отчетом комплекса городского хозяйства по благоустройству Москвы за 2022 год, а также озвучил задачи в данной сфере на 2023 год.

Отмечается, что в прошлом году столичные власти продолжили работу по созданию комфортной и безопасной городской среды, обеспечению надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры и поддержанию чистоты и порядка в городе. Всего с 2011 года в Москве благоустроили 503 улицы и общественных пространства, в том числе 62 в 2022 году.

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