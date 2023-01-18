"Мой район. Обратная связь": начался капремонт Краснопресненской набережной в Москве

В Центральном административном округе столицы начался капитальный ремонт Краснопресненской набережной. Работы проводят специалисты комплекса городского хозяйства.

Они заменят гранитную облицовку и элементы чугунного ограждения, проведут расшивку швов, восстановят бетон в зоне водовыпусков. Работы проходят в дневное время, для этого используют минимальное количество техники. На время ремонта частично закрыли тротуар. Движение автомобилей при этом не ограничено.

Столичные набережные ремонтируют регулярно, а при необходимости проводят капитальные работы. Так, в 2022 году обновили Котельническую, Гончарную, Берсеневскую и Крымскую набережные. В общей сложности специалисты отремонтировали более 60 тысяч погонных метров швов. Такие работы проводят раз в пять лет.

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