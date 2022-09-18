Московский дворец молодежи стал первым креативным кластером – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что Московскому дворцу молодежи присвоен статус креативного кластера. Учреждение получило статус первым в столице.

"Такие кластеры будут объединять художников, музыкантов, режиссеров, дизайнеров, архитекторов – представителей всех творческих профессий", – сообщил Собянин.

По его словам, МДМ является одним из центров культурной жизни столицы. На территории учреждения представители творческих профессий могут реализовывать совместные проекты, использовать оборудование мастерских, а также находить новые таланты.

Мэр высказал надежду, что новый статус позволит МДМ стать местом встреч увлеченных людей, а также творческим пространством для жителей Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о запуске гастрономического кластера "Депо. Три вокзала", который появится рядом с одноименной площадью в столице.

Собянин выразил надежду на то, что новый фудхолл превратится в популярное место с учетом большого людского потока. Открыть "Депо. Три вокзала" планируется в ближайшие несколько месяцев. В состав объекта также войдет бизнес-парк гастрономических технологий.