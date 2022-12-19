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19 декабря, 17:25

Город

"Мой район": Скорая помощь. Даниловский район

"Мой район": Скорая помощь. Даниловский район

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Форум "Моя поликлиника" стартовал в Гостином Дворе

На сегодняшний день служба скорой помощи в Москве – самая эффективная и оперативная среди аналогичных служб мегаполисов Европы и Азии. Татьяна Краснова 30 лет посвятила себя профессии врача выездной бригады, которая мчит на помощь, когда поступает звонок по номеру 103.

Все эти годы на ее глазах происходила модернизация не только медицинского оборудования, автомобилей, но и преобразования для эффективного взаимодействия между врачом и пациентом. Именно благодаря оперативности и профессиональным качествам врача скорой помощи народная артистка РСФСР Лариса Лужина недавно избежала серьезных проблем со здоровьем.

Об этом – в программе "Мой район".

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