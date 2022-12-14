Участники "Московского долголетия" проведут ярмарку в поддержку детей на новых территориях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном саду имени Баумана с 15 по 18 декабря организуют благотворительную выставку-ярмарку от представителей проекта "Московское долголетие". Мероприятие проведут для поддержки тяжелобольных и раненых детей, заявил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Он рассказал, что представители старшего поколения пожелали поддержать мобилизованных москвичей, а также юных жителей из присоединенных территорий. Акция получила название "Поделись теплом".

"Москвичи старшего поколения хотят, чтобы все то, что они умеют и чему научились в "Московском долголетии", приносило пользу не только им, но и другим людям. Мы рады, что к акции "Поделись теплом" уже присоединились тысячи горожан разных возрастов, а также надеемся, что они поддержат новую инициативу и придут в сад имени Баумана, чтобы помочь детям", – поделился Филиппов.

На ярмарке гости смогут увидеть предметы ручной работы, которые представители серебряного возраста создали на занятиях по рисованию, художественно-прикладному творчеству и вязанию.

На мероприятии можно будет сделать пожертвование в международную благотворительную организацию "Справедливая помощь доктора Лизы". После этого желающим помочь подарят новогодние игрушки, куклы, украшения для дома и разнообразные аксессуары.

Все средства будут направлены на поддержку тяжелобольных и раненых детей, в том числе из присоединенных субъектов. Также на мероприятии можно написать письма военнослужащим.

Посетить выставку пригласили 15 декабря с 14:00 до 21:00, 16–18 декабря – с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что воспитанники учебных заведений, их родители и педагоги могут присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", в рамках которого можно направить письма с новогодними поздравлениями участникам СВО. Послания следует принести лично в московский центр "Патриот.Спорт".

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