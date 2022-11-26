Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей пригласили поучаствовать в акции "Добрая елка", которая помогает исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, истории детей и людей старшего возраста разместят на сайте, а с 5 декабря все желающие смогут выбрать понравившийся рассказ, связаться с представителем автора желания и воплотить мечту в реальность.

"Кто-то хочет пойти на концерт любимого исполнителя или на экскурсию, другим необходимы простые бытовые вещи. Пусть в новом году сбудутся все самые заветные желания", – приводятся слова Драгуновой на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что оставить заявку на исполнение желания могут социально ориентированные некоммерческие организации города в одной или нескольких категориях. Заявку будут проверять на соответствие требованиям в течение 14 дней.

Возможность исполнить свои мечты получат дети и подростки в возрасте от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, сироты, имеющие ограничения по здоровью, а также горожане старше 60 лет. Они смогут попросить в подарок развивающие товары, игрушки, спортивный инвентарь, одежду и экскурсии.

С 18 ноября в 41 парке Москвы стартовала акция "Почта Деда Мороза". Отправить письмо волшебнику могут все желающие до 16 января. Всего установлено 58 ящиков, послания планируется забирать каждую неделю.

24 ноября новогодняя почта Деду Морозу заработала на ВДНХ, там оборудовали четыре ящика для писем зимнему волшебнику.



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