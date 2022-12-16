Больше 20 организаций Москвы присоединятся к акции "Добрая елка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше 20 ресторанов, торговых центров и других организаций Москвы примут участие в новогодней благотворительной акции "Добрая елка". Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Эти елки (с желаниями нуждающихся в помощи людей. – Прим. ред.) находятся <...> более чем в 20 локациях: на катках, в коворкингах, в торговых центрах и ресторанах. Любой желающий может прийти туда, взять с елки шарик, найти пожелание того или иного подопечного и исполнить его", – пояснил чиновник.

Он также рассказал о некоторых желаниях, которых суммарно насчитывается больше тысячи. Так, одна девочка хотела поплавать с дельфинами, а другой человек – попасть на репетицию в цирк и посмотреть на животных.

В рамках акции москвичи могут исполнить мечты подопечных более чем 150 благотворительных организаций Москвы. Найти информацию о елках с желаниями можно на сайте "Душевная Москва".

Ранее сообщалось, что до 18 декабря в столичном саду имени Баумана будет проходить благотворительная выставка-ярмарка от участников проекта "Московское долголетие". Вырученные средства пойдут на поддержку тяжелобольных и раненых детей, в том числе из новых регионов РФ.



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