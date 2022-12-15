В Москве пройдет бал-маскарад для активистов центров московского долголетия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ЦМД "Северный" 20 декабря пройдет бал-маскарад "Новогодний калейдоскоп подарков", сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения со ссылкой на слова руководителя проекта "Центры московского долголетия" Елены Громовой.

По словам Громовой, 2022 год планируется завершить праздником, в рамках которого участники проекта "Московское долголетие" решили организовать и провести бал не только для активистов, но и для всех желающих. Чтобы привлечь посетителей праздника, на маскарад приглашен танцмейстер, который проведет мастер-класс по бальным танцам.

В пресс-службе отметили, что подготовка к балу-маскараду проходит на протяжении декабря. В праздничном мероприятии примут участие активисты всех центров московского долголетия. Участники проекта посетят бал в разных образах, которые они дополнят масками, сделанными на творческих мастер-классах. Каждый из участников приготовил сюрпризы для единомышленников и посетителей мероприятия.

Подробную информацию о работе ЦМД, адресах, календарях активностей можно узнать на сайте департамента труда и социальной защиты населения, по номеру телефона единой справочной службы 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что с 15 по 18 декабря в столичном саду имени Баумана представители проекта "Московское долголетие" организуют благотворительную выставку-ярмарку. На ярмарке гости могут увидеть предметы ручной работы, которые участники проекта создали на занятиях по рисованию, художественно-прикладному творчеству и вязанию.

Выставка работает 15 декабря с 14:00 до 21:00, 16–18 декабря – с 10:00 до 21:00.

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