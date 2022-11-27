19 центров московского долголетия откроют в Москве до конца декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве до конца года откроют еще 19 центров московского долголетия. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, центры появятся в Солнцеве, Люблине, Войковском и Богородском районах.

Градоначальник поведал, что в столице уже доступны 52 центра, которые ежедневно посещают около 5 тысяч человек. Пожилые люди могут там заниматься спортом, изучать иностранные языки, проводить кулинарные мастер-классы, играть в бильярд, петь и танцевать.

"Я не раз посещал эти центры, в каждом видел энергичных и целеустремленных людей, дружелюбную атмосферу", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве появится ассоциация клубов долголетия. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице насчитывается около двух тысяч самоорганизованных клубов. Ассоциация же должна помочь участникам центров обмениваться опытом.



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