В Москве появится Ассоциация клубов долголетия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ассоциация клубов долголетия появится в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что центры московского долголетия начали открываться в городе в 2019 году. На сегодняшний день таких клубов насчитывается 52.

"К нашей радости, у нас уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти половина из них так или иначе связана со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр, и самоорганизованных клубов по интересам станет еще больше", – отметила Ракова.

Лидеры самоорганизованных клубов считают, что ассоциация поможет участникам центров обмениваться опытом.

В Центрах московского долголетия горожане могут общаться, заниматься клубной деятельностью и с пользой проводить досуг.

Ранее сообщалось, что для участников "Московского долголетия" открылась программа по садоводству. На занятиях представителям старшего поколения рассказывают о главных понятиях садоводства, комнатного растениеводства, основах биологии, ботаники, экотрендах и влиянии экологических факторов на флору и человека.



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