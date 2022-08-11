Программа занятий будет расширена для участников проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новом сезоне проекта "Московское долголетие" будут расширены программы по цифровой и финансовой грамотности, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В сентябре будет расширен список групп, где участники смогут пройти обучение по данным направлениям. Вместе с партнерами проекта – Департаментом финансов города Москвы, Роспотребнадзором, столичными вузами, "Серебряным университетом", Сбером и другими организациями – будут подготовлены актуальные темы и программы. Помимо этого, мы добавим в новом сезоне мероприятия и занятия, направленные на поддержание ментального здоровья, а с наступлением зимы после двух лет пандемии возобновятся тренировки по катанию на лыжах и коньках", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Направленные на повышение цифровой грамотности занятия позволят людям старшего возраста идти в ногу со временем. Кроме того, в новом сезоне профессиональные психологи проведут занятия для поддержки ментального здоровья.

Также для участников проекты подготовлена творческая и развлекательная программа, в рамках которой до конца сентября проходит фестиваль. Так, в него вошли вокальный и танцевальный конкурсы, работа двух творческих лабораторий и создание музыкальной группы ВИА "Московское долголетие". Уточняется, что в октябре пройдет гала-концерт, на котором выступят конкурсанты.

В настоящее время порядка миллиона москвичей старше 55 лет зарегистрированы на портале mos.ru. Уточняется, что присоединиться к "Московскому долголетию" может любой желающий в возрасте от 55 лет для женщин и от 60 лет – для мужчин. Занятия проекта являются бесплатными и проходят в каждом районе города. Участники доступен как очный, так и онлайн-формат.

Ранее в столице стартовал творческий фестиваль "Московского долголетия", в ходе которого горожанам старшего возраста предложили проявить себя в творческих конкурсах. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в проекте "Московское долголетие" творчеством занимаются свыше 33 тысяч человек.

