Творческий фестиваль "Московского долголетия" стартовал в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице стартовал творческий фестиваль "Московского долголетия", в ходе которого горожане старшего возраста смогут проявить себя в творческих конкурсах, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, конкурсы пройдут по вокалу, танцам, "Мастерской художников" и "Мастерской дизайнеров". Заммэра уточнила, что в проекте "Московское долголетие" творчеством занимаются свыше 33 тысяч человек.

"Для этого мы ежегодно проводим творческие конкурсы. В период пандемии они проходили в онлайн-формате. В этом году впервые за два года участники "Московского долголетия" смогут выступить перед большой аудиторией во время творческого фестиваля и в полной мере продемонстрировать достижения, которых они достигли на занятиях проекта", – сообщила заммэра.

В рамках фестиваля также будет создан музыкальный коллектив ВИА "Московское долголетие", кастинг которого состоится 3 августа. Окружные этапы конкурсов уже прошли по направлениям вокала, танцев и "Мастерской художников". А до 7 августа принимаются заявки по направлению "Мастерская дизайнеров".

"Любимцы публики – победители конкурсов – выступят со своими работами на гала-концерте накануне 1 октября", – пояснила Ракова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что занятия проекта "Московское долголетие" посещают 155 тысяч горожан. Он отметил, что из них 94,5 тысяч занимаются дистанционно.

По словам мэра, удаленные занятия остались актуальными и после ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Некоторые курсы – такие как ландшафтный дизайн и садоводство – особенно востребованы для дачников в летний период.

Летний сезон проекта "Московское долголетие" стартовал в столице в мае. Занятия проходят в 18 крупных городских парках и более чем 300 парковых территориях. Горожане старшего поколения могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, футболом, настольным теннисом, рисованием, танцами.

