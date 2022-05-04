Летний сезон "Московского долголетия" будет проходить в 18 столичных парках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летний сезон проекта "Московское долголетие" начнется в столице в мае. Занятия будут проходить в 18 крупных городских парках, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
"Мы видим, как после двухлетнего перерыва москвичи старшего возраста с большим энтузиазмом возвращаются к привычным занятиям в "Московском долголетии". Всего за месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз, сейчас в проекте в разных форматах занимаются более 144 тысяч человек", – отметила она.
Занятия в рамках летнего сезона "Московского долголетия" будут проводиться регулярно в крупных парках столицы и более чем на 300 парковых территориях. Свыше 30 тысяч жителей столицы старшего поколения получат возможность присоединиться к таким видам активности, как скандинавская ходьба, гимнастика, йога, футбол, настольный теннис, рисование, танцы.
Новый сезон для участников проекта "Московское долголетие", по словам Раковой, будет наполнен разнообразными событиями для формирования здорового образа жизни и пройдет под слоганом: "Общайтесь на здоровье!".
В столице будет возобновлен и специальный проект "Добрый автобус", в рамках которого проводятся экскурсии по историческим местам Москвы и области. При этом в текущем году для жителей столицы запланированы свыше 35 маршрутов.
До пандемии COVID-19 в "Московском долголетии" были доступны 14 автобусов в рамках спецпроекта "Добрый автобус", а всего за время работы проекта более 191 тысячи москвичей старшего возраста стали пассажирами этого проекта.
Самым востребованным направлением занятий в парках уже 4 года остается скандинавская ходьба, ее выбирают порядка 40% участников, занимающихся на улице. Также в перечне наиболее актуальных у москвичей активностей – ОФП (17%), гимнастика (15%) и занятия в группах направления "Пеший лекторий" (5%).
"Онлайн-формат был высоко востребован у москвичей старшего возраста, поэтому проект продолжает свою работу очно на улице или в помещениях, а также онлайн. Дополнительно весь летний сезон на сотнях городских площадках и в центрах московского долголетия готовятся досуговые мероприятия", – уточнила Ракова.
Первым общегородским мероприятием станет массовый заход "Московского долголетия" по скандинавской ходьбе. Он пройдет 24 мая во Всемирный день скандинавской ходьбы. Любой желающий участник проекта сможет принять участие в данном мероприятии, которое состоится во всех 11 округах столицы.
Ранее Сергей Собянин заявил об открытии сразу 13 районных клубов "Московского долголетия". В центрах горожане старше 55 лет могут заниматься различными творческими и спортивными занятиями, например посещать йогу, танцы или кулинарные мастер-классы, а также создавать собственные клубы по интересам. В настоящее время москвичам доступны больше 130 клубных занятий, присоединиться к которым можно как очно, так и дистанционно.
Летний сезон "Московского долголетия" будет проходить в 18 столичных парках
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