Еще пять центров "Московского долголетия" откроют в столице в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
До конца марта в столице откроют еще один центр проекта "Московское долголетие". Таким образом, они увеличатся до 26, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Центры "Московского долголетия" – это площадка для реализации своих возможностей. <...> В конце марта откроются еще пять центров "Московского долголетия": для москвичей будут работать 26 городских центров, а в конце июня их количество удвоится. Всего же до конца 2022 года сеть центров "Московского долголетия" планируется увеличить до 71", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В центрах "Московского долголетия" горожане старше 55 лет могут заниматься различными творческими и спортивными занятиями, например посещать йогу, танцы или кулинарные мастер-классы, а также создавать собственные клубы по интересам.
В настоящее время москвичам доступны больше 130 клубных занятий, присоединиться к которым можно как очно, так и дистанционно. Уточняется, что посещать можно любые центры, вне зависимости от места жительства.
В 2021 году стало известно, что в рамках проекта "Московское долголетие" планируется снять полнометражный художественный фильм о жизни старшего поколения. Актерами должны были стать участники проекта, а в основу четырех новелл, связанных единой сюжетной линией, лечь реальные истории пожилых москвичей.
Еще 5 центров "Московского долголетия" откроют до конца марта
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