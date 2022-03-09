Собянин отметил развитие городских программ содействия активному досугу пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил об эффективности системы социальной помощи пожилым в Москве. Об этом информирует пресс-служба мэра столицы.

Президиум правительства Москвы в ходе прошедшего заседания обозначил цели столичной госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы".

"По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации", – утверждается в материале.

Выработанные цели включают в себя выполнение действующих социальных обязательств перед москвичами, развитие сети центров "Московского долголетия", создание системы адаптации и улучшение качества жизни граждан с ментальными нарушениями, живущих в домах-интернатах.

Помимо прочего, президиум решил повысить доступность и качество электронных социальных услуг, а также расширить принципы адресности и проактивного подхода мер социальной поддержки.

Собянин обратил внимание на развитие городских программ содействия активному досугу пожилых горожан. В частности, программа "Московское долголетие" за последние 4 года стала неотъемлемой частью жизни москвичей старшего возраста.

Занятия "Московского долголетия" посетили более 400 тысяч человек. В условиях пандемии коронавируса в 2021 году занятия в дистанционном формате провели 83 тысячи москвичей, 15 тысяч приняли участие в мероприятиях на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что за 2021 год в столице открыли 14 центров "Московского долголетия". В текущем году власти планируют открыть еще 50.