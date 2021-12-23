Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Проект "Московское долголетие" подвел итоги 2021 года и в числе лучших событий за этот период выделил возобновление очных занятий на свежем воздухе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Московское долголетие" продолжает развиваться: растет число поставщиков и участников, в том числе и потому, что многие уже сделали прививку. <...> Наши сотрудники делают все возможное, чтобы помочь москвичам справиться с болезнью", – сказал замглавы столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов.

Он также добавил, что в этом году больше половины работников проекта были задействованы во временных госпиталях и call-центрах, информировали горожан о вакцинации.

В этом году "Московское долголетие" возобновило очные занятие для вакцинированных москвичей старшего возраста. Некоторые из них продолжаются и зимой, например скандинавская ходьба и пешие экскурсии. Очные мероприятия посещают порядка 15 тысяч горожан.

Тем не менее в рамках проекта продолжали активно развиваться дистанционные направления. Почти в четырех тысячах онлайн-секциях занимаются примерно 83 тысячи москвичей, большинству из них (56,4%) примерно 60–70 лет. В числе преимуществ данного формата пожилые жители столицы выделяют возможность заниматься даже на даче, не тратить время на дорогу и больше времени проводить с внуками. Онлайн-занятия также подходят людям с ограничениями по здоровью.

Трансляции и видеоролики "Московского долголетия" смотрят не только москвичи, но и жители других городов России и мира. Число подписчиков YouTube-канала проекта превысило 13 тысяч пользователей.

Многие сотрудники отделений "Московского долголетия" в течение года повышали свою квалификацию. Так, 1 200 специалистов прошли обучение новым методикам работы с представителями старшего поколения. Еще 795 человек прошли обучение по программе "Школа психологического развития", в рамках которой им рассказали о профилактике профессионального выгорания, а также о технологиях эффективных коммуникаций.

Ранее стало известно, что в рамках проекта "Московское долголетие" снимут полнометражный художественный фильм о жизни старшего поколения. Актерами станут участники проекта, а в основу четырех новелл, связанных единой сюжетной линией, лягут реальные истории пожилых москвичей. В картине также появятся знаменитости, в том числе Александр Олешко, Родион Газманов, Анна Ардова, Дмитрий Бикбаев, Сергей Майоров и Ольга Кузьмина.

