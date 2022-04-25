Собянин рассказал о развитии сети городских клубов "Центр московского долголетия"

Сразу 13 новых центров "Московского долголетия" открылось 25 апреля в Москве. В Вешняках один из таких центров открыл Сергей Собянин.

Масштабный проект, направленный на оздоровление, образование и организацию досуга для москвичей старшего возраста, набирает все большую популярность.

Чем занимаются пенсионеры в таких центрах? И какие таланты открывают в себе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.