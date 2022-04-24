Православные встречают праздник святой Пасхи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Православные христиане празднуют день святой Пасхи. Праздник Светлого Христова Воскресения традиционно отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году оно выпало на 24 апреля.

Согласно преданию, в этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

В Евангелие говорится, что Иисус был распят на горе Голгофа у стен Иерусалима, после чего похоронен. Однако на третий день он воскрес, что ознаменовало победу Господа над грехом и смертью.

По традиции, символами Пасхи являются кулич и крашеные яйца. Считается, что прародителем этой традиции стала Мария Магдалина, которая подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию в честь Воскрешения Иисуса Христа. Император усомнился в воскрешении, заявив, что это так же невозможно, как то, что белое яйцо не может стать красным. Однако в ту же секунду яйцо изменило цвет.

Из года в год в этот день совершается пасхальное ночное богослужение. Перед наступлением полуночи происходит благовест – торжественный колокольный звон, оповещающий о приближении Воскресения Христова.

Накануне в Москву из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Его схождение – это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи, призвав их молиться о мире и проявлять подлинную любовь к ближним. Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих молиться Богу о мире, чтобы все страдания были преодолены, а "раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью".