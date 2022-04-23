Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла с Благодатным огнем в Москву

Фото: Агентство "Москва" /Ведяшкин Сергей

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного, вылетевший из Израиля с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня, приземлился в аэропорту Внуково-3.

На встречу Благодатного огня в аэропорт прибыли представители различных епархий Русской православной церкви.

Теперь огонь доставят на ночную пасхальную службу в храм Христа Спасителя, а также еще в ряд столичных храмов и церквей ближайшего Подмосковья.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу, 23 апреля, накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Схождение Благодатного огня традиционно происходит в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Ее особо почитают все христиане.