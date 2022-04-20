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Более 500 храмов и монастырей будут работать в Москве на Пасху. Об этом заявил глава столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"На ночное пасхальное богослужение, мы думаем, в районе 250 тысяч (прихожан ожидается. – Прим. ред.). У нас будут работать 496 храмов и 15 монастырей", – приводит его слова РИА Новости.

При этом во время служб будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.

Ранее стало известно, что благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах. Его доставит фонд апостола Андрея Первозванного 23 апреля, в канун Пасхи.

До этого Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать кулич, яйца и творог в преддверии Пасхи. При покупке яиц в Роспотребнадзоре порекомендовали обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Для окрашивания в ведомстве посоветовали использовать пищевые красители и луковую шелуху. Пасхальный кулич должен быть свежим, с сухой верхушкой. А хороший творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и слегка кисловатый запах.

