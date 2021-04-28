Диетолог объяснила, как красители для яиц могут навредить здоровью

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, в каких случаях красители для яиц на Пасху могут навредить здоровью человека.
Пасху православные христиане отметят в этом году 2 мая. Наравне с куличом раскрашенные яйца являются одним из главных атрибутов праздничного стола.
Круглова отметила, что для окраски яиц из ненатуральных добавок чаще всего используются пищевые красители. В небольших количествах они допустимы и в целом безопасны для человека, подчеркнула эксперт.
"Понять по каким-либо признакам или параметрам, будет вреден тот или иной краситель, как правило, нельзя. Потому что чаще всего они зашифрованы под буквой "Е" и кодом из цифр. Опять же, сложно сказать, будет ли реакция именно на этот краситель", – добавила диетолог.
По словам Кругловой, теоретически яйца, окрашенные искусственными добавками, могут нанести вред здоровью, если человек ежедневно употребляет продукты с пищевыми красителями. Последние используются, например, в газировке или кондитерских изделиях. Однако вредная для организма доза индивидуальна для каждого человека, указывает собеседница Москвы 24.
"Общая рекомендация – стремиться к натуральному составу используемых в рационе продуктов. Если в целом человек питается более или менее правильно и красители в его рационе регулярно не присутствуют, то окрашенные яйца раз в год вряд ли как-то повлияют на его здоровье", – объясняет Круглова.
Для покраски белого яйца потребуется меньшее время воздействия пищевого красителя, продолжает специалист. Соответственно, меньше вещества попадет на сам белок, объясняет диетолог. При этом, по ее словам, вред организму могут нанести и натуральные красители.
"В первую очередь я бы посоветовала луковую шелуху. Кроме красящих свойств, она еще обладает обеззараживающим эффектом. Если на поверхности скорлупы есть какие-то бактерии, обработка луковой шелухой помогает с ними справиться", – говорит эксперт.
Среди других полезных натуральных красителей диетолог перечислила куркуму, чай каркаде, свекольный сок и сок зеленых листьев. В последнем случае его не нужно разводить дома самостоятельно – он продается уже в сухом виде.
"В вопросе негативного влияния красителей есть и дозозависимый эффект. С небольшим количеством вещества наш организм спокойно справляется. Возможно, небольшое количество вообще не даст никакой реакции. Но лучше в данной ситуации не рисковать", – резюмировала Круглова.
Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору пасхальных продуктов. Специалисты указывают, что творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Кроме того, яйца стоит выбирать без повреждений, перьев и кровяных следов. Что касается кулича, то он должен быть без подгоревших мест, но при этом с сухой верхушкой.
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