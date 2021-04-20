Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Москву 1 мая к патриаршему пасхальному ночному богослужению, сообщает РИА Новости.
Фонд Андрея Первозванного традиционно доставит Благодатный огонь в Москву, несмотря на пандемию. Он будет находиться в храме Христа Спасителя.
"В 2021 году, так же как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Мы благодарны властям государства Израиль за то, что у нас и представителей других стран будет возможность получить Благодатный огонь и доставить его в наши храмы к началу праздничных богослужений", – сообщил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.
Лампады с Благодатным огнем на борт самолета доставит посольство России в Израиле, и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит обратно в Москву.
Схождение Благодатного огня – это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
В прошлом году церемония состоялась с ограниченным количеством участников. Лишь 10 человек смогли стать свидетелями сакрального действия. В то же время схождение Благодатного огня можно было увидеть благодаря организации онлайн-трансляции.
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