Средний чек пасхального набора в 2021 году составил 427 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Оператор фискальных данных "Платформа ОФД" зафиксировала увеличение среднего чека на покупку продукции к Пасхе. В этом году россиянам нужно потратить 427 рублей для подготовки к празднику, что на 16% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает газета "Известия".
На период пятой недели Великого поста 2021 года оператор проанализировал активность 44 миллионов человек в сутки и 1 миллион онлайн-касс по всей стране.
Средний чек при покупках красителей для яиц вырос на 77% относительно прошлого года. Средняя стоимость товара составила 91 рубль. При этом объем продаж увеличился на 71%.
Такая тенденция наблюдается и в стоимости самих яиц и праздничных куличей – несмотря на рост цен, реализация на эти продукты резко возросла более чем в два раза.
Лишь затраты на творог сократились на 5% в сравнении с прошлым годом. Их продажи также уменьшились на 5%.
Такой спрос на пасхальную продукцию связывают с пандемией, активный период которой выпал на время Великого поста и Пасхи. Это и привело к тому, что объемы продаж товаров для праздника сократились.
"Тогда россияне реже посещали магазины, меньше покупали товаров из пасхального набора. Но в апреле 2021 года ситуация кардинально изменилась – потребители возвращаются к привычным паттернам потребления", – отметили в компании.
В Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что за последние несколько недель рост стоимости яиц значительно замедлился. Там считают, что эта тенденция продолжится в будущем благодаря снижению стоимости кормов и новым мерам господдержки производителей.
Ранее в "Руспродсоюзе" рассказали о стоимости куличей к Пасхе. Мука подорожала вслед за ростом курса и оптовыми ценами, сахар – по этим же причинам. А стоимость яиц увеличилась ввиду вспышек птичьего гриппа, подорожания кормов, вакцин и премиксов, а также повышенного спроса на фоне сокращенного по сравнению с прошлым годом предложения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: