Средний чек пасхального набора в 2021 году составил 427 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оператор фискальных данных "Платформа ОФД" зафиксировала увеличение среднего чека на покупку продукции к Пасхе. В этом году россиянам нужно потратить 427 рублей для подготовки к празднику, что на 16% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает газета "Известия".

На период пятой недели Великого поста 2021 года оператор проанализировал активность 44 миллионов человек в сутки и 1 миллион онлайн-касс по всей стране.

Средний чек при покупках красителей для яиц вырос на 77% относительно прошлого года. Средняя стоимость товара составила 91 рубль. При этом объем продаж увеличился на 71%.

Такая тенденция наблюдается и в стоимости самих яиц и праздничных куличей – несмотря на рост цен, реализация на эти продукты резко возросла более чем в два раза.

Лишь затраты на творог сократились на 5% в сравнении с прошлым годом. Их продажи также уменьшились на 5%.

Такой спрос на пасхальную продукцию связывают с пандемией, активный период которой выпал на время Великого поста и Пасхи. Это и привело к тому, что объемы продаж товаров для праздника сократились.

"Тогда россияне реже посещали магазины, меньше покупали товаров из пасхального набора. Но в апреле 2021 года ситуация кардинально изменилась – потребители возвращаются к привычным паттернам потребления", – отметили в компании.

В Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что за последние несколько недель рост стоимости яиц значительно замедлился. Там считают, что эта тенденция продолжится в будущем благодаря снижению стоимости кормов и новым мерам господдержки производителей.

Ранее в "Руспродсоюзе" рассказали о стоимости куличей к Пасхе. Мука подорожала вслед за ростом курса и оптовыми ценами, сахар – по этим же причинам. А стоимость яиц увеличилась ввиду вспышек птичьего гриппа, подорожания кормов, вакцин и премиксов, а также повышенного спроса на фоне сокращенного по сравнению с прошлым годом предложения.