Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице на Пасху температура воздуха будет ниже климатической нормы, пройдут кратковременные дожди. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Дождь будет зарядами, а так, чтобы как в прошлую субботу, целый день льет, такого мы не ждем. Что касается температурного режима, то Пасха у нас будет с температурой воздуха ниже климатической нормы, только вопрос, на сколько будет ниже нормы", – рассказала Позднякова.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.
Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.
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