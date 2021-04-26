Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на Пасху температура воздуха будет ниже климатической нормы, пройдут кратковременные дожди. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Дождь будет зарядами, а так, чтобы как в прошлую субботу, целый день льет, такого мы не ждем. Что касается температурного режима, то Пасха у нас будет с температурой воздуха ниже климатической нормы, только вопрос, на сколько будет ниже нормы", – рассказала Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.

Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.