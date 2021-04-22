Москвичам пообещали две волны тепла до конца апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

До конца апреля в столице ожидаются две волны весеннего тепла: первая наступит в четверг-пятницу, а вторая – в последние дни перед маем, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"До конца месяца две волны условного весеннего тепла – это сегодня, завтра, и в последние дни апреля перед маем немного подсластит эту пилюлю небольшая волна потепления", – заявил он в разговоре с РИА Новости.

В остальное время, по словам Тишковца, в Москве установится прохладная погода, напоминающая осеннюю.

"Но если исключить эти два периода, то температурный режим будет прохладным, больше напоминать не апрель, а октябрь", – пояснил метеоролог.

Ранее Тишковец рассказал о погоде в конце текущей недели. По его словам, в четверг, 22 апреля, будет небольшое потепление, но не обойдется без дождей, а кое-где возникнет даже грозовое положение. В первой половине дня в пятницу ожидается до плюс 13–18 градусов, однако затем в столицу придет холодный атмосферный фронт.

По данным синоптика, на Москву обрушится аномальное, а возможно, и рекордное количество осадков – как минимум 30 миллиметров осадков, что составляет 70 процентов от апрельского объема влаги.