Москвичам пообещали две волны тепла до конца апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
До конца апреля в столице ожидаются две волны весеннего тепла: первая наступит в четверг-пятницу, а вторая – в последние дни перед маем, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"До конца месяца две волны условного весеннего тепла – это сегодня, завтра, и в последние дни апреля перед маем немного подсластит эту пилюлю небольшая волна потепления", – заявил он в разговоре с РИА Новости.
В остальное время, по словам Тишковца, в Москве установится прохладная погода, напоминающая осеннюю.
"Но если исключить эти два периода, то температурный режим будет прохладным, больше напоминать не апрель, а октябрь", – пояснил метеоролог.
Ранее Тишковец рассказал о погоде в конце текущей недели. По его словам, в четверг, 22 апреля, будет небольшое потепление, но не обойдется без дождей, а кое-где возникнет даже грозовое положение. В первой половине дня в пятницу ожидается до плюс 13–18 градусов, однако затем в столицу придет холодный атмосферный фронт.
По данным синоптика, на Москву обрушится аномальное, а возможно, и рекордное количество осадков – как минимум 30 миллиметров осадков, что составляет 70 процентов от апрельского объема влаги.
Москвичам рассказали о погоде в городе
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