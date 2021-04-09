Москвичам предрекли переход к парижскому климату

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в Москве из-за глобального потепления постепенно установится погода как в Париже.

В разговоре с "Лентой.ру" специалист указал, что в столичном регионе зимой уже потеплело на 3-3,5 градуса.

По его словам, со временем влияние Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, будет только усиливаться.

Так, в ближайшие 30 лет потеплеет еще на 4-5 градусов. Если сейчас средние температуры января – около минус 5 градусов, то через четверть века в Москве зимой будет уже выше нуля.

Семенов полагает, что летом также станет теплее, однако в это время года температура будет расти медленнее.

"Иными словами, мы будем двигаться в сторону климата Парижа. Для большинства населения это благоприятные изменения", – сказал климатолог.

Научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов ранее заявил, что человечество ждет малый ледниковый период, а не глобальное потепление.