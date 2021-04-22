Москвичам пообещали заморозки и снег в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала Москва 24 рассказал о погоде в предстоящие выходные.
По его словам, в четверг, 22 апреля будет небольшое потепление, но не обойдется без дождей, а кое-где возникнет даже грозовое положение.
"Ближайшей ночью температура в Москве составит от 0 до плюс 5 градусов. Завтра днем потеплеет до 11-16 градусов", – сказал синоптик.
В первой половине дня в пятницу ожидается до плюс 13-18 градусов, однако затем в столицу придет холодный атмосферный фронт.
"В общей сложности на Москву обрушится аномальное, а может быть и рекордное количество осадков", – отметил Тишковец.
Выпадет как минимум 30 миллиметров осадков, которые будут представлять собой дождь со снегом, что составляет 70 процентов от апрельского объема влаги.
"В такой ситуации температурный фон к выходным вновь начнет стремительно понижаться. Температура будет 0-5, а местами заморозки до минус 1-2", – добавил метеоролог.
Погода, больше похожая на позднюю осень, сохранится на следующей неделе и будет господствовать на просторах всей Среднерусской равнины.
"На первомайские праздники немного потеплеет, но погода будет не шашлычная. Ночью плюс 1-6, а днем при самом оптимистичном варианте плюс 10-15 градусов", – предупредил Тишковец.
Он также указал, что после Пасхи, которая в этом году выпала на 2 мая, сработает народное поверье, согласно которому до этого праздника весны ждать не стоит.
"Между 1 и 9 мая атмосфера стабилизируется и к Дню Победы будет вполне комфортная погода, близкая к климатической норме – плюс 15-20 градусов", – заключил специалист.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов ранее заявил, что в Москве из-за глобального потепления установится погода, как в Париже.
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