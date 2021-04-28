Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия иванко

На скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев, творог должен быть белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом, а кулич – с сухой верхушкой и без подгоревших мест. Такие советы дали специалисты Роспотребнадзора в преддверии Пасхи.

При покупке яиц россиянам рекомендовали обращать внимание не только на их внешний вид, но и на дату сортировки. Сырые и вареные яйца хранить можно исключительно в холодильнике, при этом срок хранения вареных яиц не должен превышать 36 часов.

Что касается творога, то он должен быть мягким и иметь однородную консистенцию. Цвет только белый с кремовым оттенком. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве, рассказали в Роспотребнадзоре.

Верхушка кулича обязательно должна быть сухой, иначе он может слишком быстро испортиться. Также на куличе не должно быть пустот или подгоревших мест.

"При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, специалисты напомнили, что не стоит покупать продукты с рук, так как невозможно проверить, в каких условиях они хранились и соблюдались ли все требования при изготовлении.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется пасхальный набор в 2021 году. В сравнении с прошлым годом его цена выросла на 16%.