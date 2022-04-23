Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

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Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма ведут "Первый канал", а также телеканалы "Россия-1", НТВ и "Спас".

Схождение Благодатного огня традиционно происходит в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Ее особо почитают все христиане.

Тайна схождения Благодатного огня до сих пор остается неразгаданной. Этот огонь является святыней для верующих. Он символизирует свет Воскресения Христова и дарует надежду.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах. Его доставит фонд апостола Андрея Первозванного. Также благодатный огонь принесут в храмы Московской области.

Всего на Пасху в столице будут работать более 500 храмов и монастырей. Предполагается, что ночное пасхальное богослужения посетят более 250 тысяч верующих.