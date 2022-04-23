МЧС РФ ввел усиленный режим пожарной безопасности на Пасху и майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС России будет следить за обеспечением пожарной безопасности в усиленном режиме во время празднования Пасхи и на майские праздники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что на учете в МЧС России находятся более 10 тысяч храмов.

В ведомстве добавили, что на праздниках будет развернуто около 3,5 тысяч временных постов, а также привлечено более 9 тысяч человек и около 1 тысячи единиц пожарной техники.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 23 апреля в Москве откроется седьмой фестиваль "Пасхальный дар". Всю неделю для москвичей будут работать 23 фестивальные площадки в центральном и других округах столицы. На каждой площадке будут расположены "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных различных некоммерческих организаций и исполнить одно из них.

