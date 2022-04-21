Московская канатная дорога проведет программу для детей на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога проведет 24 апреля бесплатную анимационную программу для детей, посвященную Пасхе. Об этом сообщается на сайте канатки.

"С 12:00 24 апреля юных гостей ждет встреча с костюмированными персонажами, мастер-классы по народному творчеству и даже роспись пасхальных яиц", – говорится в сообщении.

На мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

Ранее глава столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталий Сучков сообщил, что более 500 храмов и монастырей будут работать в Москве на Пасху. При этом во время служб будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.

Также стало известно, что благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах. Его доставит фонд апостола Андрея Первозванного 23 апреля, в канун Пасхи.

