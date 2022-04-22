Собянин рассказал об открытии седьмого фестиваля "Пасхальный дар"

09:06
Фото: sobyanin.ru
23 апреля в Москве открывается седьмой фестиваль "Пасхальный дар". Всю неделю для москвичей будут работать 23 фестивальные площадки в центральном и других округах столицы, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
"Наконец-то после вынужденного перерыва главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. <...> По традиции главная идея праздника – забота и доброта. Каждый участник фестиваля сможет оказать помощь тем, кто нуждается в нашей поддержке", – написал мэр.
Так, на каждой площадке будут расположены "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных различных некоммерческих организаций и исполнить одно из них. А на Тверском бульваре в рамках проекта "Четвероногий друг" горожане смогут помочь приютам и даже приютить четвероногого питомца – в 2019 году там смогли найти дом три кошки и семь собак. Там же Московский зоопарк проведет акцию в поддержку зоопарков Донбасса.
На Профсоюзной улице в районе владения 41 Музей рециклинга проведет выездную выставку. На ней посетителям расскажут о грамотном обращении с мусором и защите окружающей среды. Различные образовательные программы на пасхальную неделю подготовили и благотворительные фонды.
Как подчеркнул градоначальник, ни один фестиваль не может проводиться без ярмарочной торговли: москвичи смогут приобрести сувениры, а также традиционные пасхальные блюда, в том числе куличи, пироги, коврижки и кексы. Специальное меню по случаю празднования подготовили столичные кафе и рестораны.
Ранее стало известно, что более 500 храмов и монастырей будут работать в Москве на Пасху. На ночное пасхальное богослужение ожидается порядка 250 тысяч прихожан. При этом во время служб будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.
Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах. В частности, огонь будут раздавать в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья храмов в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, храме Всех Святых во Всехсвятском на Соколе, храме Всемилостивого Спаса в Митине, храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине, храме Преображения Господня на Преображенской площади.
Собянин рассказал об открытии седьмого фестиваля "Пасхальный дар"
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