Бесплатные маршруты до 17 кладбищ запустят в Москве в Пасху

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

24 апреля, на Пасху, в Москве будут работать бесплатные маршруты общественного транспорта до 17 городских кладбищ. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Так, до Хованского кладбища бесплатно можно будет добраться от станции метро "Саларьево" на автобусах № 600 и "Э-1". До Домодедовского кладбища от одноименной станции метрополитена проследуют автобусы № с800 и "Э-1". Добраться до Николо-Архангельского кладбища можно от трех станций метро: "Щелковская", "Новокосино" и "Выхино". Оттуда до некрополя проследуют маршруты "Э-1", "Э-2" и "Э-3", а также № 706 и 760.

От железнодорожной станции Сходня, Станции МЦД-1 Лобня и станции метро "Планерная" автобусы будут отправляться до Перепечинского кладбища. Там горожанам нужно выбрать один из возможных маршрутов, а именно "Э-1", "Э-2", "Э-3" и № 865.

Кроме этих четырех кладбищ бесплатный транспорт предусмотрен до Митинского, Северного, Центрального, Алабушевского, Химкинского, Долгопрудненского и Кузьминского кладбищ. Также автобусы отправляются до Востряковского, Люблинского, Котляковского, Щербинского и Богородского кладбищ и кладбища Ракитки.

Ранее стало известно, что более 500 храмов и монастырей будут работать в Москве на Пасху. На ночное пасхальное богослужение ожидается порядка 250 тысяч прихожан. При этом во время служб будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.

