Синоптик пообещал москвичам потепление на Пасху

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Потепление до +16 градусов прогнозируется в Москве в день Пасхи, 24 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели станет еще теплее – до +18 градусов.

"В воскресенье, 24 апреля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью будет +2…+4 градуса, днем – +11…+16 градусов. Ветер юго-восточный, несильный. В общем, комфортная погода", – приводит слова синоптика ТАСС.

Ранее сообщалось, что до четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице 21 апреля. По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха не превысит отметку +10 градусов.

