Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве превысила +15 градусов впервые с начала 2022 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это зафиксировано в 15:00 на нашей репейной станции (на ВДНХ. – Прим. ред.). Это уже, конечно, весенний показатель", – рассказал синоптик.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости заявил, что самый высокий температурный показатель был зафиксирован на станции Балчуга – +16,5 градуса.

Однако, как отметил Вильфанд, в четверг, 21 апреля, в столице ожидается пасмурный и дождливый день. Улучшение погоды начнется 22 апреля, будет без осадков.

Ранее власти Москвы рекомендовала закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 00:00 20 апреля до 00:00 22 апреля.

