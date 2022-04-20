Синоптик предупредил о колебаниях температур в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жителей Москвы и Московской области ждут колебания температур на текущей неделе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Колебания температур, погоды будут. Первые из них мы увидим уже завтра, потому что завтра, может быть, дождь подтянет фронтальную зону с юга. Циклон, который идет на Украину, подтянет эту фронтальную зону на Москву", – приводит RT его слова.
Синоптик добавил, что в четверг, 21 апреля, в Московском регионе ожидается от 8 до 9 градусов тепла, а также умеренный дождь. Дневные температуры в ближайшие недели будут достигать от +11 до +14 градусов, а ночью сохранятся положительные температуры.
При этом в пасхальное воскресенье температура воздуха может составить от +15 до +16 градусов, такая погода, вероятно, будет держаться до конца апреля, отметил Шувалов.
Кроме того, автомобилисты могут начать замену зимней резины на летнюю, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в четверг, 21 апреля, в Москве может выпасть до четверти месячного объема осадков. По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха не превысит отметку +10 градусов.
Потепление в Центральной России ожидается в пятницу, а в субботу и воскресенье воздух прогреется до +14…+16 градусов.
"Утро": переменная облачность и 13 градусов тепла ожидаются в Москве 20 апреля
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