До четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В четверг, 21 апреля, в Москве может выпасть до четверти месячного объема осадков, сообщает портал "Метеовести".
"В Москве влияние приближающегося циклона начнет сказываться сегодня к вечеру: местами пройдут небольшие дожди, но воздух успеет прогреться до +13 градусов. В четверг ненастье усилится и в столице может выпасть до четверти месячного объема влаги", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха не превысит отметку +10 градусов.
Потепление в Центральной России ожидается в пятницу, а в субботу и воскресенье воздух прогреется до +14…+16 градусов.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье, 24 апреля, в Москве не ожидается резкого всплеска тепла. Она рассказала, что на Пасху установится облачная погода с прояснениями. По ее словам, ночью температура воздуха прогреется до +3…+8 градусов и до +9…+12 градусов – днем.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 20 апреля
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