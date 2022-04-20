До четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг, 21 апреля, в Москве может выпасть до четверти месячного объема осадков, сообщает портал "Метеовести".

"В Москве влияние приближающегося циклона начнет сказываться сегодня к вечеру: местами пройдут небольшие дожди, но воздух успеет прогреться до +13 градусов. В четверг ненастье усилится и в столице может выпасть до четверти месячного объема влаги", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха не превысит отметку +10 градусов.

Потепление в Центральной России ожидается в пятницу, а в субботу и воскресенье воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье, 24 апреля, в Москве не ожидается резкого всплеска тепла. Она рассказала, что на Пасху установится облачная погода с прояснениями. По ее словам, ночью температура воздуха прогреется до +3…+8 градусов и до +9…+12 градусов – днем.

